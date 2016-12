18 luglio 2016 08:50 Nuova DS 3 scopre il suo lato Performance Con BRM Chronographes una serie speciale di 39 pezzi

Si chiama Performance ed è la versione più sportiva della nuova DS 3. Sempre elegante e raffinata, il modello dʼingresso al brand francese perde però un poʼ del suo look da parigina chic per mostrare i muscoli di un possente motore turbo da 208 CV. Tgcom24 è andata a Firenze per scoprirla e provarla poi lungo lʼAppennino, sul Passo della Futa. La nuova DS 3 Performance è disponibile sia per la berlina che per la cabrio.

Il motore va benissimo, è reattivo e poderoso. È un 1.6 turbo benzina ad alta pressione (THP) già noto in casa Citroen, a iniezione diretta e con Start&Stop per elevare al massimo il rapporto tra prestazioni e bassi consumi. Classico il cambio manuale 6 marce. Il sound del 4 cilindri è roboante, piacevole, in sintonia col design sportivo degli esterni e quellʼassetto ribassato che esalta il piacere di guida. Ottimo lʼhandling, che beneficia anche del differenziale Torsen, delle pinze Brembo per lʼimpianto frenante e di pneumatici Michelin Pilot Super Sport su cerchi in lega diamantati da 18 pollici. Impronta sportiva, per questʼauto che arriva ai 230 orari di velocità e fa segnare 6,5 secondi sullo 0-100, è dato anche dallʼESP disinseribile.