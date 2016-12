18 aprile 2016 Nuova DS 3 detta lo stile del brand Versione PureTech benzina 130 CV

Una gamma motori tutta nuova, e dire che tra benzina e diesel ce nʼè una decina tra cui scegliere. Dotazioni di sicurezza e comfort che crescono. Ma quel che resta della DS 3 coupé e cabriolet è lo stile, inimitabile, che la caratterizza. Tgcom24 ha provato questa “parigina” da esportazione (400 mila già vendute) a Verona, con una delle nuove motorizzazioni: PureTech 130 CV e carrozzeria coupé. Per lei grande vivacità e fascino.

La nuova DS 3 scatta bene, su strada e in montagna. Ha vigore, certo, i 130 CV non sono pochi per unʼauto di 3,95 metri di lunghezza (in gamma ci sono anche motori da 80 CV!), e il PureTech 130 Stop&Start che debutta sulla vettura garantisce una coppia molto elevata, disponibile sin dai bassi regimi ‒ 230 Nm a 1.750 giri al minuto ‒ con un range di utilizzo molto ampio che regala alla nuova DS 3 ulteriore dinamismo. Un propulsore di ultima generazione, grande nelle prestazioni ma piccolo in tutto il resto: 3 cilindri, 1.200 di cilindrata, turbo a iniezione diretta di benzina, con cambio manuale a 6 marce. Ne beneficiano le prestazioni ‒ più di 200 km/h la velocità e 8,9 secondi da 0 a 100 km/h ‒ e i consumi che nel misto registrano soltanto 4,5 litri per fare 100 km.

Agile, molto leggera (fin troppo!), piacevole da guidare e anche silenziosa. Lʼassetto è basso e la silhouette dinamica, ciò che la fa sembrare più lunga di quanto in realtà sia. Lo stile e la cura del design sono dʼaltronde gli atout su cui la DS 3 ha sempre puntato. È stata la prima vettura del brand DS, nato da una costola Citroen, a vestire la firma luminosa dei fari LED Vision. Le ruote sono da 16 pollici con pneumatici 195/55 a bassa resistenza al rotolamento, ma sul livello Sport Chic sono da 17 pollici e i fari posteriori a LED hanno effetto 3D. Quel che sorprende è lʼinfinita possibilità di personalizzazioni, con 78 combinazioni tra tinte della carrozzeria e tetto e oltre 3 milioni di possibilità se si considerano tutti i dettagli a scelta del cliente (gusci dei retrovisori, cerchi, fasce della plancia, pomello del cambio, rivestimenti). Un oggetto unico! Che non per niente ha come testimonial Iris Apfel, 94enne lʼicona della moda mondiale.