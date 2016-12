13 giugno 2016 10:30 Mercedes vola alto con Classe C Cabrio In prova la C43 AMG e la C400

La bella Italia va in scena a Trieste. Qualità della vita unica, rispetto dellʼambiente, educazione e buone maniere, e quella silenziosità che manca spesso nelle grandi città. È qui che Mercedes ha voluto presentare la nuova Classe C Cabrio e Tgcom24 lʼha provata nei dintorni del capoluogo giuliano, con qualche scappatella fuori confine in Slovenia.

Itinerario misto, pieno di curve e saliscendi, che ci hanno permesso di testare tutta la silenziosità della decappottabile tedesca, anche nelle roboanti versioni C43 AMG e C400 in cui le abbiamo provate. Un mese fa avevamo provato a Firenze le ammiraglie cabrio Mercedes, la SL e la S Cabrio, e ci sembravano prodotti extra-lusso inarrivabili. Ma qui siamo molto, molto vicini a quei livelli di eleganza e dinamicità, soltanto il prodotto è più alla portata dei nostri sogni (i prezzi, non definiti ancora, partiranno da 55 mila euro). La qualità è immensa, soprattutto nella concezione della guida open air, con la nostra Classe C Cabrio che si avvale di una capote che si apre in 20 secondi e fino a 50 km/h di velocità. Ottimo è il sistema di climatizzazione, che gestisce la temperatura in modo ideale a seconda che la vettura viaggi aperta o chiusa.

Il merito è di due accessori (di serie sulle versioni provate) imprescindibili: lʼAircap che include un deflettore che fuoriesce dal parabrezza e il frangivento dietro la testa dei passeggeri posteriori, e lʼAirscarf , una sorta di “sciarpa dʼaria” che avvolge la nuca. Il bello è che a velocità di crociera, fino ai 70 orari, non si sente nellʼabitacolo nessuna corrente dʼaria, e solo a velocità autostradali si avverte qualcosa, però entrano in funzione Aircap e Airscarf. Tecnologie a parte, non manca sulla Classe C Cabrio la razionalità. Ne è un esempio il portabagagli, che ospita senza problemi due trolley e lascia ancora spazio! A capote chiusa 360 litri, 285 se aperta, volumi degni di una grande segmento C. Gli interni poi beneficiano della lunghezza importante di 4,67 metri e offrono 4 posti ultra comodi.

Guidarle è stato entusiasmante. Sulla AMG sembra di volare, ma la C400 non è da meno. Il motore dʼaltronde è lo stesso ‒ un 6 cilindri 3.0 ‒ ma la taratura specifica della C43 AMG porta la potenza da 333 a 367 CV e la coppia massima da 480 a 520 Nm, già a bassi regimi. Le due cabrio sono reattive, veloci, solide, si consumano chilometri senza che accorgersene e con la capote aperta ci si gode il viaggio alla grande. Due sportive veraci, cha sullo 0-100 fanno segnare 5 secondi circa. La taratura sportiva delle sospensioni, con assetto ribassato di 11 mm rispetto alla Classe C berlina, e lʼeccellente aerodinamica (Cx 0,28) esaltano il piacere di guida. Su entrambe le versioni provate è di serie inoltre la trazione integrale 4Matic.