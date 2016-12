Dacia Dokker, il valore della funzionalità

Il fatto è che Dacia insiste su pochi, chiari e solidi valori. Quelli della robustezza, della funzionalità, del valore del prodotto a prescindere dal posizionamento in termini di prezzo. E con la recente Family Edition rafforza i concetti. Questo spiega il successo di Dokker, il terzo modello Dacia più venduto in Italia , dopo Duster e Sandero. È un furgone nella versione commerciale, ma è anche una vettura multispazio polivalente , declinata in versione passeggeri ma anche furgone e pick-up. In alcune delle foto lo vediamo allʼopera al Circolo Aniene di Roma nella configurazione passeggeri, omologato per portare 5 persone (e con un bagagliaio da 800 litri).

Su Dokker il brand sta investendo con convinzione, lanciando ad esempio la versione Stepway e proponendo a richiesta il cambio automatico robotizzato Easy-R a 6 rapporti sulla motorizzazione a gasolio. Lʼallestimento Stepway è particolarmente attraente con le sue finiture in cromo satinato, i cerchi in lega da 16 pollici bruniti, le barre porta tutto sul tetto e persino i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Allʼinterno spiccano i tre poggiatesta posteriori, gli attacchi Isofix per il seggiolino bimbi, e per la sicurezza il Cruise Control e lʼESP. Non mancano radio, vivavoce Bluetooth, presa USB, ma il plus rispetto ad altre automobili di pari categoria sta nelle porte posteriori scorrevoli e nel portellone vetrato a doppio battente.