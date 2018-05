21 maggio 2018 11:50 Citroen C3 Aircross, le due ruote motrici si fanno in quattro Da Milano al Tonale con il piccolo crossover francese

Una volta si pensava che affrontare percorsi di montagna con un piccolo motore 3 cilindri e senza la trazione integrale richiedesse una buona dose di coraggio… e di fortuna. Ma si sa che i tempi cambiano e per le auto è passata unʼera geologica, così con una piccola ma moderna vettura di poco più di 4 metri (4,15 per la precisione) ci si può arrampicare fin sul Tonale. Esattamente ciò che abbiamo fatto con la Citroen C3 Aircross.

Con il nuovo crossover transalpino abbiamo viaggiato dallʼaeroporto di Linate fino al Passo del Tonale. La versione? La Puretech benzina da 130 CV con Start&Stop e allestimento Shine. In sintesi, un viaggio sereno e rilassante. Il crossover francese va molto bene, è spazioso più di quanto sembrerebbe dallʼesterno e ha sedute davvero comode. Dentro ci sono molti vani portaoggetti e il bellissimo tetto panoramico apribile. La nostra C3 Aircross è unʼauto connessa, ha un touch pad da 7 pollici e dispone di 12 sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Grip Control, un sistema anti-slittamento evoluto basato sulla trazione anteriore. Il segreto è tutto qui: niente quattro ruote motrici, niente differenziali, men che mai ridotte. Per andare su in montagna oggi ci sono soluzioni efficaci ed economiche, non sorprende allora come il gruppo PSA le stia diffondendo su tutta la sua gamma, incluse le future Opel entrate a far parte del gruppo.



Salendo verso il Passo del Tonale, di neve ne abbiamo incontrata ancora tanta. Per carità, le strade sono lisce e larghe, gli asfalti impeccabili e si sale con dolcezza, perché il comprensorio turistico è ben organizzato per portare migliaia di turisti sulle sue piste ogni fine settimana. Sul fondo stradale dove più abbiamo notato scarsa aderenza, il Grip Control consente di avere una tenuta migliore, in quanto lavora sulla motricità delle singole ruote. Gli pneumatici naturalmente sono Mud & Snow e misura da 16 o 17 pollici. Possiamo anche scegliere la modalità di marcia voluta oppure affidarci alla funzione automatica.

Il bello però è arrivato quando siamo entrati nella pista allestita con neve e ghiaccio e la sorpresa è stata davvero magnifica: inseriamo la modalità Snow e la nostra C3 Aircross diventa un vero camoscio! Non gratta mai, non scivola, non sbanda. Incredibile pensando che ha solo due ruote motrici! Cʼè poi la possibilità di inserire lʼHill Assist, che controlla lʼauto con pendenze superiori al 5% e funziona anche in retromarcia! Lʼassistente in discesa riduce la velocità fino ai 3 km/h e quindi permette di affrontare in tutta sicurezza anche le rampe in discesa più pericolose.