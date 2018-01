29 gennaio 2018 08:50 Citroen C3 Aircross, chiedete di più! Motore Puretech benzina di ultima generazione

Il segmento B ha cambiato pelle, i costruttori auto hanno capito che il mercato ha preso altre direzioni e le solite compatte non bastano più a soddisfare le esigenze di tutti. I Suv e crossover vanno oggi per la maggiore, anche se piccoli e compatti, ma quel che è riuscita a fare Citroen con lʼinedito C3 Aircross è un vero piccolo capolavoro.

Il perché è presto detto: il nuovo crossover francese è lungo appena 4,15 metri, come unʼutilitaria appena appena ambiziosa, ma ha lʼassetto alto da terra che le dà un certo tono e, cosa degna di nota, il bagagliaio più grande della categoria B-Suv. Un veicolo “unconventional”. Abbiamo provato Citroen C3 Aircross per le strade di Milano e dintorni, dove ha messo in mostra unʼagilità e una maneggevolezza davvero super. In questo è davvero una city car sotto mentite spoglie! Inedito il modello, collaudato (per quanto nuovo) il motore turbo benzina che abbiamo provato: il PureTech 110 CV che il gruppo PSA ha già prodotto in un milione di pezzi.

È un investimento importante quello che il gruppo francese sta facendo sui motori a benzina, e questi PureTech sono dotati di Valvetronic per la miglior gestione dellʼiniezione e con una cinghia di distribuzione che, promessa PSA, fa la manutenzione a 175.000 km! La nostra C3 Aircross cammina parecchio e non consuma tanto. Ha il cambio manuale a 5 marce (optional lʼautomatico) e lo Stop&Start, ma è brillante e grazie al turbo spinge in modo deciso ed efficiente. Certo 110 cavalli sono pure troppi per chi vuole un Urban Suv di bello stile ma senza pretese. La gamma motori però è ampia, cʼè un PureTech 82 CV e due motorizzazioni a gasolio.

Un Suv però è pur sempre un Suv, e così in assenza di una versione 4x4, Citroen ha fornito a C3 Aircross il Grip Control e l’Hill Assist Descent, soluzioni che ottimizzano la trazione in molti contesti e permettono di fare del veicolo un alleato fidato nelle escursioni fuori porta. Il meglio però C3 Aircross lo fa vedere allʼinterno: i passeggeri hanno sedute comodissime, anche chi sta dietro si sente un re, per spaziosità e comfort. Tutti e tre i sedili posteriori sono regolabili e scorrevoli, e se si abbassa lo schienale del passeggero anteriore, si ottiene un pratico tavolino. Le tecnologie poi ci sono tutte, certo i prezzi salgono, ma connettere il proprio smartphone Apple o Android o ricaricarlo in modalità wireless è ormai irrinunciabile.