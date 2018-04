9 aprile 2018 08:35 BMW lascia sognare i giovani con la sensuale X2 Nuovo modello, degno della firma BMW

Unʼauto assolutamente inedita, eppure di provata fede stradale. Non è un paradosso, è il fenomeno delle BMW X, la gamma di Suv della Casa bavarese che in pochi anni ha già conquistato 250 mila automobilisti italiani. In questo quadro, che comprende già 5 modelli, sʼinserisce adesso la BMW X2, un crossover sportivo 4x4 di foggia nuova, giovane e dal carattere ribelle. Per stile è forse la BMW X più cool.

Tgcom24 ha provato la versione xDrive 25d, top della gamma diesel e rifinita in ogni dettaglio. La BMW X2 sʼinserisce in una fetta di mercato molto importante per la Casa di Monaco di Baviera, che per non lasciare nulla al caso ha voluto rompere gli stilemi classici del brand, reinterpretandoli in una chiave più moderna e contemporanea. Da notare il logo BMW sul fianco lungo il montante posteriore, un motivo ripreso dalle BMW sportive anni 60 e 70. Il carattere estroverso del modello si evidenzia nel doppio rene allargato della calandra. Lʼassetto è sportivo, come le sospensioni, e lʼaltezza da terra è poco da Suv e piuttosto da crossover col piglio della coupé. Ne risente un poʼ la capacità di carico del bagagliaio, inferiore rispetto alla X1.

Su strada la nostra BMW X2 xDrive 25d si rivela eclettica, adatta a ogni circostanza, con una bella guidabilità sportiva e piacere di guida che sprizza in ogni istante. Certo abbiamo percorso perlopiù stradoni veloci e tratti autostradali, ma è il frutto dellʼeccellente motore turbodiesel che di cavalli ne può scaricare fino a 230! Nella versione M Sport X, però, le caratteristiche in fuoristrada si accentuano. Lʼhandling è ottimo e il comfort da categoria superiore danno un senso di appagamento come mai lʼabbiamo provato su unʼauto di segmento C, seppur premium. Per BMW è un modello dʼaccesso sì, ma ricco di contenuti premium e tutte le versioni dispongono della trazione integrale xDrive.