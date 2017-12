BMW, con lʼinedito X2 cresce la famiglia Suv

Dinamicità e versatilità vanno sempre più a braccetto nellʼofferta BMW di Suv e crossover. Il costruttore bavarese ha appena lanciato il nuovo X3, terza generazione del modello, e si appresta a inizio 2018 a far debuttare lʼinedito crossover X2 . Per questʼultimo BMW parla di uno Sports Activity Coupe piuttosto che di Suv vero e proprio.

Ben distinto per personalità e dal nuovo X1 e dallʼX3, il nuovo BMW X2 è un veicolo dalla chiara impronta sportiva, con un design atletico che mira a conquistare il target di mercato più giovane. Fin dal debutto avrà in gamma le versioni M Sport e M Sport X a 4 ruote motrici . Anzi tutte le versioni delʼX2 avranno la trazione integrale xDrive: le prime ad arrivare a listino in Italia sono la xDrive20i e la xDrive20d, due classiche 4 cilindri a benzina e a gasolio, entrambe turbo e con 190 CV sotto il cofano. Per la versione a benzina è pure disponibile il cambio Steptronic a 7 rapporti. Al top si pone invece la xDrive25d turbodiesel da 230 CV , mentre più avanti arriveranno versioni sDrive 18i e 18d a trazione anteriore e con 140 CV di potenza.

Il nuovo X3 è invece già una certezza nellʼofferta BMW. Lo vediamo in queste nuove immagini a Sintra, località turistica poco fuori Lisbona. Con un design tutto nuovo, un Cx aerodinamico di 0,29 estremamente filante per la categoria, il Suv di mezzo della gamma è stato alleggerito di 55 kg e ciò ne ha migliorato anche lʼefficienza. In Italia la terza serie di BMW X3 è proposta in tre allestimenti e tante motorizzazioni, tutte con la trazione 4x4 xDrive e il cambio automatico a 8 rapporti di serie. Il top di gamma è rappresentato dalla versione M40i da 360 CV. Il range di prezzo della nuova BMW X3 va da 49.900 a 71.800 euro, mentre per la X2 bisogna ancora aspettare il listino ufficiale.