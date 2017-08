BMW X3, in arrivo la terza generazione

In tre generazioni di prodotto la BMW X3 ha completato la sua trasformazione da Suv con assetto quasi da berlina a fuoristrada 4x4 pieno e sincero. Il look subisce un maquillage profondo, vengono implementate tutte le nuove tecnologie BMW già presenti su altri modelli di fascia alta e tutte le versioni hanno di serie la trazione integrale xDrive e il cambio automatico a 8 rapporti .

La terza generazione di X3 che arriverà a inizio agosto sul mercato italiano esprime unʼimmagine di grande robustezza, ma la mole maggiore risulta alla fine più leggera di 55 kg, con una migliore resa aerodinamica (Cx 0,29) e la ripartizione perfetta dei pesi tra l’asse anteriore e l’asse posteriore nel rapporto 50/50. Il design cambia in molteplici particolari, a cominciare dal volto rappresentato dal doppio rene della griglia frontale, ora lavorato in 3D e con inedite luci fendinebbia per la prima volta a forma esagonale e a LED. Nella vista posteriore si nota lo spoiler fortemente abbassato e i doppi terminali di scarico, ma anche le luci full-LED proposte però a richiesta. I cerchi in lega vanno da 18 a 21 pollici e il parabrezza è stato realizzato con un nuovo vetro antirumore.