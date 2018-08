Audi Q8, la guida è proiettata nel futuro

È la nuova ammiraglia Audi nel segmento Suv. Si chiama Q8 , ha unʼidentità stilistica inedita per il brand, più sportiva e armoniosa rispetto ad Audi Q7, e propone innovazioni come la funzione di veleggiamento che fa risparmiare sui consumi. Tgcom24 ha provato la nuova Audi Q8 partendo dalla Fondazione Achille Castiglioni a Milano , altro indice dellʼamore di Audi per la città, e proseguendo poi verso i laghi Maggiore prima e, scavallato il Mottarone, quello di Como .

In un itinerario di buone tre ore, la prova della vettura ha messo in luce un altro punto nodale di Audi Q8, una vera frontiera della mobilità futura: la digitalizzazione della marcia. I pulsanti in plancia sono ridotti allʼosso (e uno è quello Start), perché lo schermo touch intuitivo come uno smartphone consente di accedere a tutte le funzioni. Il Virtual Cockpit dellʼabitacolo risponde ai nostri comandi vocali e la navigazione autoapprende le nostre abitudini, ma soprattutto grazie alla connettività “Car to X” le Audi dialogano tra loro: ad esempio, se incontriamo un tratto di strada ghiacciato, il sistema allerterà le altre vetture di passaggio in quel punto in quel momento.