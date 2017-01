Portal, la compatta elettrica di Fiat Chrysler Automobile

Allʼedizione 2017 del CES, ad esempio, il gruppo FCA ha portato… Portal . Si chiama proprio così, giochi di parole a parte, ed è il prototipo di un monovolume compatto ad alimentazione elettrica che il gruppo italo-americano vorrebbe iniziare a produrre già da questʼanno. Obiettivo? Conquistare i Millennials , quei giovani nati a partire dallʼanno 2000 e che in Usa possono già prendere la licenza di guida e sedersi al volante. Non è sola FCA a Las Vegas, tutti i costruttori di autoveicoli sono presenti con la loro fantasia e le loro idee innovative. Lʼenergia elettrica, la guida autonoma, lʼauto intelligente che ci prepara il caffè prima di arrivare a destinazione sono una frontiera sempre più vicina.

Ma torniamo alla Portal , alla sua figura così originale fatta di portiere scorrevoli, grandi superfici vetrate e un abitacolo a sei posti. La trazione è ovviamente elettrica al 100% e la ricarica delle batterie al litio richiede circa 20 minuti, dopodiché si riesce a fare buoni 400 km. Per guidarla, si può lasciar fare molto ai sistemi di assistenza automatici , ai sonar e alle telecamere, che evitano gli ostacoli, fanno i sorpassi quando possibili, frenano e accelerano secondo le condizioni della strada, e così via. E il guidatore? Servirà, è chiaro, ma potrà distrarsi con meno pericoli quando si troverà “costretto” a dialogare coi social, perché naturalmente lʼauto è iper-connessa col mondo esterno .

Grazie allʼaccordo con Panasonic, lʼabitacolo modulabile in unʼinfinità di modi è un vero ambiente wi-fi comodo per tutti i passeggeri. La plancia prevede schermi interattivi in 3D e con tecnologia Oled (quella dei televisori di ultima generazione), e grazie al partner Bosch ci dovrebbe essere anche il touchscreen con feedback tattile. Infine, Fiat Portal adotta il Mirror Cam System, un sistema di videocamere che sostituisce i retrovisori esterni per mostrare tutte le immagini della parte posteriore dellʼauto.