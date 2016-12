Porsche, nel progetto 718 ecco la Cayman

Porsche rinnova i suoi modelli entry level e li raggruppa nella nuova gamma 718 . Si tratta della roadster Boxster , presentata proprio in questi giorni nelle concessionarie italiane Porsche, e della coupé Cayman . Modelli giovani e sempre molto attraenti, con livelli prestazionali superiori nonostante la scelta di un motore quattro cilindri, che però, rispetto ai 6 cilindri boxer, si lascia preferire per efficienza e costi di gestione.

La nuova Porsche 718 Cayman, quarta generazione della coupé col nome Cayman, monta un motore due litri turbo montato centralmente. Sviluppa 300 CV nel modello base e 350 nella versione S che ha però cilindrata 2.500. Si tratta per entrambi i modelli di una bella iniezione di 25 cavalli in più rispetto alle precedenti Cayman, ed è lo stesso propulsore che Porsche monta anche sulle nuove 718 Boxster. Potenze dunque formidabili per un 4 cilindri 2.0, con valori di coppia impressionanti ‒ 380 Nm e 420 Nm rispettivamente ‒ già a bassi regimi, e se si opta per il cambio a doppia frizione e il pacchetto Sport Chrono, la 718 Cayman accelera da 0 a 100 orari in 4,7 secondi, addirittura 4,2 secondi la versione S. La 718 Cayman raggiunge la velocità massima di 275 km/h, la 718 Cayman S di 285 km allʼora.