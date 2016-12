La novità più sostanziale sta però nel fatto che Porsche si affida ai motori boxer a 4 cilindri, come la sportiva 718 a motore centrale che negli anni 60 colse tanti successi nelle corse automobilistiche. Le nuove Porsche 718 Boxster e 718 Boxster S fanno propria la svolta efficientista del downsizing, vale a dire motori di piccola cubatura e che consumano molto meno dei 6 cilindri boxer abituali in casa Porsche. Il 4 cilindri turbo ha la turbina a geometria variabile, 2.0 di cilindrata per il modello base e 2.5 per Boxster S. Sviluppano tanta potenza, molta in più dei precedenti modelli: 300 CV la 718 Boxster e 350 la S, questʼultima con una coppia massima favolosa di 420 Nm già a 1.900 giri! Per passare da 0 a 100 le servono 4,2 secondi, se si opta per il cambio a doppia frizione e il pacchetto Sport Chrono. La 718 base comunque fissa lo scatto sullo 0-100 a 4,7 secondi, e la velocità massima omologata di 275 km/h contro i 285 km/h della 718 Boxster S.