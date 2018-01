4 gennaio 2018 08:45 Opel Insignia GSi, eleganza e sportività Assetto ribassato 4x4 e motori fino a 260 CV

Con la sigla GSi arrivano in Italia le versioni più dinamiche e sportive della gamma Opel Insignia. Lʼammiraglia tedesca si presenta in questa versione sia con la carrozzeria berlina che station wagon (Sports Tourer), e la trazione integrale è di serie come anche lʼassetto sportivo con controllo della coppia torque vectoring.

La Opel Insignia GSi è unʼauto sportiva, testata al Nurburgring, che però mantiene intatto il comfort tipico delle grandi vetture Opel. La Casa di Russelsheim inizia il 2018 sotto gli auspici della nuova alleanza coi francesi di PSA (Peugeot-Citroen), e se queste sono le premesse allora cʼè da attendersi molto. Il telaio FlexRide con assetto ribassato e gli speciali ammortizzatori sportivi favoriscono le performance della vettura, che è dotata di serie degli pneumatici Michelin Pilot Sport e di freni Brembo. I due motori disponibili per la Insignia GSi sono il Biturbo diesel da 210 CV e il turbo benzina da 260 CV, entrambi con una coppia elevata ‒ 480 Nm il diesel e 400 il benzina ‒ e col cambio automatico a 8 rapporti con levette dietro al volante.

Dal punto di vista tecnico, spicca il fatto che il tradizionale differenziale sull’asse posteriore sia stato sostituito da due frizioni, che trasmettono la potenza in modo più preciso a ciascuna ruota. La precisione di guida è superiore, quindi il piacere di sedersi al volante è ancora maggiore. Tra i must della vettura, disponibili però a richiesta, sono i fari anteriori IntelliLux a matrice di LED, che non abbagliano gli altri automobilisti. Quanto al design, la Insignia GSi si caratterizza dalle altre versioni dellʼammiraglia Opel per le soglie laterali e lo spoiler posteriore.