Opel e i fari IntelliLux a matrice di LED

Quando si parla di sicurezza stradale a bordo delle automobili si fa, di solito, un lungo elenco di dispositivi elettronici che aiutano il guidatore. Si dimenticano le prime, semplici ma essenziali condizioni della sicurezza, come il non correre e non fare manovre azzardate, o assicurarsi che ci sia una buona visibilità . Ecco, proprio sullʼilluminazione più efficace si sono sviluppati tanti nuovi sistemi di sicurezza, partendo dai LED.

È il caso dei fari IntelliLux a matrice di LED di Opel, ormai già alla seconda generazione e implementati sulla nuova gamma Insignia. In questo video scopriamo la maggior efficienza di questo tipo dʼilluminazione, che raggiunge una profondità di 400 metri e non abbaglia i veicoli contromarcia. Questi fari trasformano la notte in giorno grazie ai 32 segmenti LED collocati negli eleganti gruppi ottici anteriori di Opel Insignia. Il fascio di luce è ancora più preciso, si adatta al raggio di curva percorso dallʼauto ed emette una quantità di luce superiore. In curva e con gli abbaglianti accesi, l’intensità luminosa dei segmenti a matrice più interni aumenta in funzione dell’angolo di sterzata, migliorando così l’illuminazione della curva.