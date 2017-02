2 febbraio 2017 09:45 Opel Crossland X, evoluzione MPV A Berlino la prima del nuovo veicolo

Fermarsi per ripartire, stravolgere per innovare. Sono questi i criteri che spingono Opel, i suoi manager e i suoi designer, a cambiare sempre la loro idea di monovolume compatto per famiglie. La prima Meriva aveva forme a uovo, e le linee tonde e rassicuranti ebbero successo; la seconda cambiò tutto: forme squadrate e originali portiere che si aprono controsenso.

La terza serie cambia ancora, già nel nome: si chiama Crossland X ed è stata svelata ieri a Berlino. Un migliaio gli ospiti presenti al Kraftwerk, nel cuore della capitale tedesca, per lʼanteprima del nuovo monovolume. Con la X, lettera distintiva dei modelli Opel più crossover e già adottata da Mokka. Opel Crossland X si è presentato in un abito elegante, carrozzeria bicolore, e tecnologico, con il sistema di connessione a bordo OnStar e la compatibilità dei sistemi dʼinfotainment Apple CarPlay e Android Auto. Piacerà a tutti, giovani padri di famiglia e tante, tante donne in cerca di versatilità e funzionalità, che apprezzeranno lʼabitacolo spazioso, la seduta di guida alta e il grande bagagliaio.

Quelle che vediamo sono le prime immagini del nuovo modello, che fa proprie le migliori tecnologie della Casa di Russelsheim, dai fari anteriori adattivi allʼhead up display per leggere direttamente sul parabrezza le informazioni di guida principali. Per la sicurezza spicca anche il Forward Collision Alert, con sistema di rilevamento pedoni, la telecamera posteriore panoramica da 180 gradi e la spia che avverte contro i colpi di sonno del guidatore. Nella tarda primavera il debutto su strada.