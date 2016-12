Opel rafforza la gamma Meriva

08:30 - In attesa della nuova Corsa, che arriverà a fine 2014 e di cui già girano le prime immagini, Opel rafforza la gamma medio-piccola con Meriva, che da oggi può contare sulla motorizzazione diesel più efficiente del mercato: la 1.6 CDTI da 95 CV, dotata di serie di Start/Stop e cambio manuale a 6 marce. Una motorizzazione Euro 6 che prende il posto della precedente 1.3 di pari potenza, ma il nuovo 1.6 CDTI 95 CV sviluppa una coppia massima di 280 Nm, vale a dire 100 Nm più di prima! Per un’esuberanza di gran lunga superiore.

Ma non è solo la verve dinamica la dote che più si fa apprezzare della nuova Meriva diesel, anche perché con la stessa cilindrata l’auto è già disponibile nei due livelli di potenza di 110 e 136 CV. La CDTI 95 CV però riduce drasticamente consumi ed emissioni: 4 litri per fare 100 km nel percorso misto e scarichi di CO2 di 105 g/km, mentre grazie a uno speciale catalizzatore riduce le emissioni di ossidi d’azoto. Il sistema di scarico, noto come LNT, ha l’ulteriore merito di non richiedere alcuna manutenzione. Alla seconda generazione, Opel Meriva è un’auto campione di versatilità, che ha conquistato apprezzamenti per l’originale apertura delle portiere posteriori, che si aprono in senso inverso alle anteriori. Con il nuovo motore diesel da 95 CV, Opel Meriva è proposta a un prezzo di partenza di 21.050 Euro.