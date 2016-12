Nuova Opel Zafira, comfort massimo

Rinnovare un modello di successo è possibile soltanto aggiungendo cose nuove. Nel caso di unʼauto familiare, come Opel Zafira, portando più comfort. E questo spiega perché la nuova Zafira, in arrivo il prossimo autunno ma a breve in prevendita, è definita da Opel come una “lounge da viaggio”, volendo sempre connessa a Internet e con sistemi dʼinfotainment inediti.