Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI 120 CV

09:00 - Il gasolio sempre più efficiente. Motori ad alta affidabilità, che consumano poco e assicurano una grande autonomia di marcia. Opel continua a investire in queste motorizzazioni e propone sulla Zafira Tourer il nuovo turbodiesel common rail 1.6 CDTI da 120 CV. Un motore definito da Opel “il diesel che sussurra”, perché è stata data la massima attenzione alla riduzione del rumore e delle vibrazioni, e questo spiega il perché di un secondo 1.6 CDTI accanto al 136 CV.

Di serie questa versione dell’MPV tedesco ha sia lo Start/Stop che il sistema di recupero dell’energia in frenata. In accelerazione il motore non alimenta il generatore, riducendo così i consumi e le emissioni. E aumentando il piacere di guida per l’estrema silenziosità di marcia del veicolo, pur “pesante” per stazza e possibilità di carico, peraltro può ospitare anche 7 passeggeri al suo interno. I consumi medi sui 100 km sono di appena 4,5 litri di gasolio, mentre le emissioni di CO2 scendono sotto i 120 g/km. Molto basse anche le emissioni di ossidi di azoto (NOx), merito dell’additivo AdBlue. Il ciclo di iniezione diretta del motore 1.6 è il più efficiente oggi sul mercato, può raggiungere la pressione massima di 2.000 bar e ogni ciclo prevede fino a 10 iniezioni.

Per anni leader nel segmento dei monovolume medi (la prima Zafira ha fatto da pioniere), l’attuale gamma di Opel Zafira Tourer è la più ampia che si possa desiderare. Prevede motori a benzina e diesel, tutti turbo ed Euro 6, e anche versioni ibride a gpl e metano. Nel listino italiano la nuova Zafira Tourer 1.6 CDTI 120 CV è offerta a 28.550 Euro, chiavi in mano.