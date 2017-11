Robocab e lʼauto del futuro secondo Bosch

Tutto nasce da unʼesigenza: rendere la mobilità del futuro più facile e sicura, senza incidenti, né stress (tutti diventiamo più cattivi al volante) e più rispettosa dellʼambiente. Per far fronte alla sfida, Bosch sta usando connettività, automazione ed elettrificazione, andando verso i parcheggi sempre più intelligenti, le manovre dettate dallʼelettronica e la guida autonoma. E unʼaltra cosa va detta: il futuro dellʼauto non è poi così… futuro. Le tecnologie Bosch sono già pronte e in via di sperimentazione, mancano semmai le infrastrutture e le leggi per permetterle di averle su larga scala. Ma i più ottimisti in casa Bosch parlano di 2020 come data limite di questa svolta epocale.