2 agosto 2017 08:35 Bosch e Daimler creano il garage intelligente Le prove nel Museo Mercedes di Stoccarda

Il parcheggio no stress? Lʼha inventato Bosch, ha avuto in Daimler-Benz un partner perfetto e per farlo ‒ il parcheggio ‒ basta uno smartphone. Il nuovo sistema di parcheggio completamente automatizzato, che vediamo in questo video, è stato lanciato come progetto pilota nel garage del Museo Mercedes-Benz a Stoccarda.

Quella che vediamo è una situazione reale, non una magia. Si lascia lʼauto allʼingresso del garage e questa va da sola al suo posto libero, salendo anche in curva ai piani superiori, per poi scendere quando il proprietario la richiama dallʼapp sul telefonino. E il bello è che non sarà neanche tanto lontana nel tempo nel divenire tecnologia di massa. I sensori installati nel garage del Museo monitorano il corridoio di marcia e l’area circostante guidando il veicolo, in questo caso una splendida Mercedes Classe E berlina. La tecnologia presente sull’auto converte i comandi dell’infrastruttura del garage alle manovre di guida in modo sicuro e, se necessario, arresta il veicolo per tempo.