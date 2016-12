17 giugno 2016 09:45 Quanta Enjoy nelle città italiane Scooter e car sharing in grande crescita

Se il mercato auto italiano si sta riprendendo, buona parte del merito lo si deve al noleggio, e allʼinterno di questo della nicchia sempre più diffusa di car e scooter sharing. Lo dimostra Enjoy, il servizio di condivisione veicoli lanciato da Eni in collaborazione con Fiat, Piaggio e Trenitalia. Dopo il successo di Milano, il servizio di scooter sharing arriva adesso a Roma, mentre quello di car sharing approda a Catania, prima volta per una città del Sud.

Enjoy leader della sharing experience 1 di 8 Dal Web Dal Web Enjoy leader della sharing experience 2 di 8 Dal Web Dal Web Enjoy leader della sharing experience 3 di 8 Dal Web Dal Web Enjoy leader della sharing experience 4 di 8 Dal Web Dal Web Enjoy leader della sharing experience 5 di 8 Dal Web Dal Web Enjoy leader della sharing experience 6 di 8 Dal Web Dal Web Enjoy leader della sharing experience 7 di 8 Dal Web Dal Web Enjoy leader della sharing experience 8 di 8 Dal Web Dal Web Enjoy leader della sharing experience leggi dopo slideshow ingrandisci

A Roma, come già a Milano, il servizio di scooter sharing si avvale di 300 Piaggio MP3, lo scooter a tre ruote nella versione 300LT Business ABS, tarati per limitare la velocità massima a 90 km/h. Gli MP3 Enjoy possono essere guidati con patente italiana di categoria A e B (a partire dai 21 anni), e patente A2 e 21 anni di età se conseguita prima del 19 gennaio 2013, ma anche con patenti estere riconosciute dal servizio Enjoy. Per accedere al servizio, occorre registrarsi tramite app o sul sito enjoy.eni.com, mentre i già iscritti (a Roma Enjoy opera già col car sharing) dovranno soltanto aggiornare il profilo per abilitare il nuovo servizio.

Il costo del noleggio dei Piaggio MP3 adibiti al servizio è di 0,35 euro al minuto. A Roma la prenotazione è possibile soltanto via app, e tutte le operazioni di sbloccaggio del mezzo, partenza e termine avvengono via smartphone tramite pin. Piaggio MP3 Enjoy monta un moderno motore 4 tempi 4 valvole di 300 cc a iniezione elettronica, che sviluppa una potenza di 17 kW (23 CV). Lo scooter a tre ruote dispone di un potente impianto frenante con dischi sulle tre ruote e in più lʼABS integrato dal controllo di trazione ASR. Il noleggiante Enjoy troverà nel vano sottosella due caschi jet in due diverse misure (M-XL), per soddisfare le esigenze della maggior parte dei clienti, più un dispenser di calottine igieniche sottocasco monouso.