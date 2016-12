Enjoy, il car sharing Eni arriva a Roma

08:30 - Il car sharing tutto italiano di Enjoy arriva a Roma. Dopo il successo di Milano – 80 mila clienti iscritti in meno di 6 mesi e 500 mila noleggi effettuati – il servizio approda nella capitale forte di un parco auto di 300 Fiat 500, destinate a raddoppiare entro il mese di settembre. Le riconosceremo subito: Fiat 500 color rosso fiammante con la scritta “Enjoy” del servizio, promosso da Eni in collaborazione con Fiat e Trenitalia.

Le modalità del servizio di car sharing a Roma sono le stesse di quelle di Milano. Iscrizione gratuita online, tariffe interessanti di 25 centesimi di euro al minuto per l’uso dell’auto per i primi 50 km (dopo si applica anche il costo a km di altri 25 centesimi) e 10 centesimi al minuto se si lascia l’auto in modalità sosta. Per noleggiare la vettura basta trovarla libera in giro per la città e con la propria tessera magnetica entrare e dare il via al servizio. Con un’apposita app per smartphone il cliente può visualizzare l’auto più vicina e prenotarla, procedura possibile anche dal sito internet enjoy.eni.com.

I vantaggi? Tanti! Le Fiat 500 di Enjoy hanno libero accesso nelle Ztl, le zone a traffico limitato, e possono essere rilasciate al termine dell’utilizzo sulle strisce blu, gratuitamente, nei 50 parcheggi Enjoy riservati e in qualsiasi parcheggio consentito all’interno dell’area coperta dal servizio, circa 100 kmq per Roma. La cosa comoda è la tariffa “all inclusive”, perché include anche le spese di assicurazione, manutenzione, carburante e parcheggio.