Mercato auto: il rilancio? Merito del noleggio

Insomma, se il mercato auto si riprende, il merito è delle aziende riunite nellʼAniasa, lʼAssociazione nazionale dellʼautonoleggio e servizi automobilistici di Confindustria, che ha pubblicato il suo 15° Rapporto annuale. Lo scorso anno le aziende di settore hanno fatturato più di 5,4 miliardi di euro, il 5,7% in più del 2014, e hanno immatricolato 317 mila veicoli. Grazie a una flotta complessiva di 730.000 veicoli, le aziende Aniasa contribuiscono per due miliardi di euro alle entrate fiscali dello Stato. E nei primi 4 mesi del 2016 la tendenza è ulteriormente cresciuta, con un contributo alle immatricolazioni in crescita del 7,4%, e ciò nonostante “una burocrazia e una normativa ferma al palo, che non disciplina adeguatamente le nuove forme di mobilità”, come recita impietoso il rapporto.