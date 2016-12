Nissan Micra, rivoluzione globale

Basta gettare uno sguardo sulla nuova Nissan Micra per capire come il passaggio generazionale segni una rivoluzione. Nulla di quel che la city car con cui Nissan conquistò lʼEuropa 30 anni fa si è salvato, il disegno di carrozzeria nasce da una pagina bianca e dimostra come la Casa nipponica sia in grado dʼintercettare le tendenze in atto nel mondo dellʼauto. Ma è proprio questo il filo che lega la prima Micra a questa: anticipare il mercato.