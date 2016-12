5 maggio 2016 07:45 Le città del futuro secondo Nissan Le auto elettriche fornitrici di energia

La grande scommessa dellʼauto elettrica per i prossimi anni si chiama autonomia di marcia. Batterie cioè che supportano i propulsori elettrici per chilometraggi superiori a quelli finora garantiti. Come nel caso di Nissan Leaf, lʼauto al 100% elettrica più venduta al mondo, che oggi fa 250 km con le batterie cariche, ma con lo sviluppo delle nuove batterie arriverà a 550 km. In pratica quanto oggi assicura una normale auto a benzina.

Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 1 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 2 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 3 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 4 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 5 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 6 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 7 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 8 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 9 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 10 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 11 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 12 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 13 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso 14 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Nissan e lʼauto nel futuro iperconnesso leggi dopo slideshow ingrandisci

Col vantaggio ulteriore ‒ e non meno importante ‒ che la trazione al 100% elettrica abbatte le emissioni nocive al famigerato livello zero. Dimenticandosi, almeno per quanto concerne lʼuso dellʼautomobile, lʼeccesso nellʼaria che respiriamo di biossido di carbonio, ossidi di azoto, polveri sottili e smog a vario genere. Una svolta insomma, che non risolve chiaramente tutti i problemi legati alla congestione delle auto nelle nostre città, perché traffico e parcheggi selvaggi vanno risolti diversamente, ma intanto si dà una scossa forte verso la mobilità pulita, ecosostenibile. Nissan lo sa e punta decisa su tre caposaldi: le emissioni zero delle auto elettriche sono soltanto il primo.