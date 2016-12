Nissan dona una Leaf al Consorzio ELIS

Una collaborazione che nasce per favorire anche in Italia sia lʼimplementazione di tecnologie sostenibili che lo sviluppo delle competenze digitali. Il Consorzio ELIS utilizzerà la Nissan Leaf per mettere in atto unʼiniziativa a favore dellʼalternanza scuola-lavoro, in linea con gli obiettivi del decreto sulla Buona Scuola Lʼinnovativo progetto di comunicazione “Digital Revolution through ELIS” mira a costituire una piattaforma che accolga le idee dei giovani su come promuovere i benefici della mobilità elettrica, sfruttando la naturale capacità di questi a muoversi negli ambiti digital e social (network). Il piano di comunicazione sulla mobilità sostenibile sarà poi destinato ai media, ai clienti, agli azionisti e a tutti gli interessati ai temi del rispetto e della valorizzazione dellʼambiente.