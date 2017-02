Nissan festeggia i 10 anni di Qashqai

Il primo Nissan Qashqai uscì dalle linee di assemblaggio della fabbrica di Sunderland nel febbraio 2007 . Compie così 10 anni una delle automobili che più ha stravolto il modo di guidare degli europei, aprendo una breccia in un mercato dominato da berline e compatte. Eppure i suoi esordi non sono stati facili e in tanti storsero il naso alle prime apparizioni del crossover Nissan.

Già il nome faceva paura: Qashqai. Una parola di origine persiana che in pochi sapevano pronunciare e nessuno capiva. Il significato di “nomade urbano” non aggiungeva granché alla personalità del veicolo, che apparve sotto forma di prototipo al Salone di Ginevra del 2004. Ma Nissan voleva qualcosa di diverso, la Almera nel segmento C non stava andando bene e occorreva qualcosa di veramente nuovo. Il progetto fu affidato alla divisione europea ed era la prima volta che lo sviluppo di una Nissan avveniva fuori dal Giappone. Ma allʼinizio Qashqai doveva essere un modello soltanto europeo, non ci si aspettava il boom che ne sarebbe seguito, e per soddisfare gli automobilisti europei si doveva fare in modo che questi si trovassero a proprio agio come su una berlina, quindi alla carrozzeria originale doveva corrispondere abitacolo, posizione di guida e assetto tradizionali.