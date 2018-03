New Edge e Mustang Bullitt, Ford pensa in grande

Ford sbarca a Ginevra con unʼidea sempre più globale dei mercati . Se prima la produzione europea era ben distinta da quella nordamericana, basti pensare a Fiesta e Focus best-seller da noi e il pick-up F-150 best-seller in Usa, adesso le due sponde dellʼAtlantico sembrano avvicinarsi. Così al Salone elvetico Ford scommette su due pilastri a stelle e strisce: il New Edge tra i Suv e la Mustang Bullitt tra le coupé sportive.

Due modelli che fanno pochi volumi di vendita ma molta immagine, e aiutano a far crescere il brand laddove è meno presente. Certo il mercato europeo non è trascurato e così ecco la Ka+ Active, variante in stile Suv della city car 5 porte costruita in Polonia. O anche la nuova gamma Tourneo (Courier, Connect, Custom), uno dei veicoli tuttofare più venduti dʼEuropa. La nuova Ford Ka+ Active ha un assetto più alto di 23 millimetri, i cerchi da 15 pollici e dettagli estetici che rimandano alle “robustezze” dei Suv, anche se le qualità offroad non sono certo quelle dellʼEcoSport per intenderci.