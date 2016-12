Suzuki nuove GSX-S125 e GSX-250R

Suzuki e ancora Suzuki. Le moto presenti ai saloni autunnali europei ‒ Intermot a Colonia ed Eicma a Milano ‒ hanno messo in bella mostra la nuova gamma 2017 , che si compone di piccole sportive come le GSX 125 e di sportive medie e grandi come le GSX-S750 e la nuova R1000 da oltre 200 cavalli di potenza.

I segmenti piccoli sono particolarmente importanti per il mercato italiano, e la folla di giovani che affolla il Salone della moto di Milano lo dimostra. Una bella, emozionante 125 è sempre stato il sogno di ogni sedicenne e in questa categoria Suzuki ha portato le nuove GSX: la sportiva R125 e la stradale S125. È questʼultima che vediamo nel video sotto. Una moto giovane per istinto e target, ma col look da grande e una dinamica di marcia niente male! La nuova Suzuki GSX-S125 dispone di un telaio super leggero, ha un motore monocilindrico 4 valvole e il cambio 6 velocità, e lʼABS è di serie. La posizione di guida alta ne favorisce la guidabilità. Lʼarrivo previsto su strada è a metà 2017.