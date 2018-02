Scrambler Ducati, con la 1100 cresce la famiglia

È uscito ieri dallo stabilimento di Borgo Panigale il primo esemplare di Scrambler Ducati 1100, che sarà in vendita in tutta Europa a partire da metà marzo. È il modello più grande della famiglia Scrambler, “Land of Joy” come a Borgo Panigale chiamano questa gamma, che ha aperto nuovi orizzonti in casa Ducati e finora ha conquistato quasi 15 mila clienti in tutto il mondo.