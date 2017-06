Ducati Scrambler, in arrivo la Café Racer

Motociclette dallo spirito libero , con un carattere a mezzo tra le cruiser stradali e i commuter urbani, segmento questʼultimo oggi monopolizzato dagli scooter. Le Café Racer divennero il desiderio a due ruote di unʼintera generazione , che sognava California e cantava i Beatles e i Rolling Stones. In questo scorcio di terzo millennio, però, le Café Racer stanno vivendo una seconda giovinezza, e tra i tanti costruttori gettatisi nella mischia cʼè ora anche Ducati con il primo Scrambler Café Racer . Attenzione però, il look vintage non inganni, perché lʼanima moderna della moto è ben rappresentata dal motore Euro 4 , i freni Brembo con ABS Bosch , il doppio terminale di scarico Termignoni e gli pneumatici Pirelli Diablo Rosso II da 17 pollici.

Altri aspetti del look sono il telaio nero e le ruote oro ben armonizzate, la sella con cover esclusiva per il passeggero, i semimanubri in alluminio con retrovisori anchʼessi in alluminio e la forcella a steli rovesciati con foderi anodizzati neri. Il cupolino è in tipico stile “Café Racer” e il serbatoio a goccia in acciaio ha le guance intercambiabili. Citazione storica è poi il portanumero laterale ‒ il 54 ‒ che rendono omaggio a Bruno Spaggiari, storico pilota Ducati che nel 1968 corse la Mototemporada Romagnola, classica stradale di quell’epoca. Il motore di Ducati Scrambler Café Racer è il bicilindrico Desmodue raffreddato ad aria e olio, che si fa notare per le finiture dei carter in nero e le alette lavorate a macchina.