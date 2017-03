Ducati, corsi di guida e Scrambler Desert Sled

Per Ducati il 2016 è stato il settimo anno consecutivo di crescita . Le moto vendute sono state 55.451 (+1,2% sul 2015) e il fatturato di 731 milioni di Euro significa il 4,1% in più rispetto al 2015. Lʼutile operativo ammonta a 51 milioni di euro. La cura Audi funziona e la Casa di Borgo Panigale può così dire di contribuire, nel suo piccolo, allʼespansione globale del gruppo Volkswagen .

Crescere per 7 anni di fila non è certo semplice: significa produrre e vendere sempre di più ogni anno. Ducati vanta oggi 1.558 dipendenti, vale a dire il 30% in più dei 1.197 addetti del 2012. Anche la rete di vendita globale cresce, con più di 780 concessionari sparsi in oltre 90 Paesi del mondo. Sta in queste cifre anche la capacità di Ducati dʼinnovare e sviluppare nuovi prodotti. Soltanto per il 2017 sono previste 7 nuove moto: la 1299 Superleggera, la SuperSport, la Multistrada 950, il nuovo Monster 1200 e Monster 797, oltre a due nuove versioni dello Scrambler: la Café Racer e il Desert Sled. Proprio questʼultimo vediamo nel video sotto, ambientato nei paesaggi desertici del Nord America.