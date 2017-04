Peuterey e Vespa: Look and Scooter

Non è però un fatto di soli numeri, perché lʼimmagine della Vespa è fortissima ovunque nel mondo , in primis negli Usa, dovʼè uno dei simboli dello stile e della moda italiani. E a conferma di unʼesclusività che nessun costruttore di ciclomotori può vantare, ecco dalla Milan Design Week la notizia della collaborazione tra Vespa e Peuterey , marchio dʼabbigliamento tra i più creativi e affascinanti del panorama contemporaneo. La partnership tra Peuterey e Vespa porta alla realizzazione di una collezione “see now-buy now” , disponibile fin da adesso negli store online dei due brand e in selezionati punti vendita, tra cui la Rinascente a Milano.

La “capsule unisex” di Peuterey e Vespa comprende, fra lʼaltro, una field jacket, un casco e una maschera, il capospalla trans-seasonal con fodera staccabile e cappuccio ripiegabile all’interno. Nei giorni della Design Week (4-9 aprile), la “capsule” sarà protagonista di una speciale installazione posta nel cortile antistante lo showroom Peuterey, che permetterà ai visitatori dʼimmergersi in una colorata “Journey Box” dove sarà ricreata l’atmosfera di un road-trip in sella ad una Vespa, con tanto di ventilatore a ricreare la sensazione del vento che soffia tra i capelli. Le vetrine Peuterey in via della Spiga e Vespa in via Broletto saranno dedicate al progetto di co-branding. La partnership tra Peuterey e Vespa proseguirà con un accordo di licenza per una futura collezione di capi di abbigliamento.