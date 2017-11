MV Agusta, modelli 2018 per Brutale, Dragster e F3

Erede della Brutale 4 cilindri RC, la Brutale 800 entra finalmente nella famiglia MV Agusta Reparto Corse . Compatta e leggera, con tanti elementi in titanio e carbonio, fa il suo esordio la naked supersportiva Brutale 800 RC Model Year 2018 . La potenza massima di 140 CV della Brutale 800 RR può salire, con lʼopzionale kit SC-Project, fino ai 150 CV scaricati a ben 12.800 giri al minuto , un picco di potenza davvero mostruoso e realmente in linea con le performance in pista della 3 cilindri Euro 4 varesina. Ne saranno prodotti 350 esemplari con questo kit speciale. Ancora più esclusiva si presenta poi la Brutale 800 RR Pirelli Design , che consolida una partnership tra le due firme. Tanti i dettagli speciali e pneumatici Diablo Supercorsa SP invece dei Diablo Rosso III dei modelli standard.

Cambiamenti di stile notevoli anche per Dragster 800 RR e Dragster 800 RC. La prima svela il codino nuovo e il gruppo ottico posteriore a LED, che ridefinisce il design della moto. Soprattutto, però, cambia il parafango anteriore, che ha ora supporti laterali in alluminio, i semimanubri sono regolabili nell’angolazione e nella zona centrale è ricavato un supporto che integra nella testa di sterzo l’ammortizzare regolabile. Due le combinazioni grafiche: grigio lucido abbinato a grigio opaco e giallo fluo; bianco perlaceo con sezioni in grigio antracite opaco e inserti rosso fluo. Design estremo per Dragster 800 RC, con lo pneumatico posteriore da 200 mm, i nuovi collettori e i nuovi silenziatori per il 3 cilindri, con valvola allo scarico che debutta su questa moto.