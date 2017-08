Realizzata in volumi limitati, la MV Agusta Brutale 800 America avrà un primo lotto di produzione di 50 esemplari, che saranno destinati al mercato statunitense, uno per ciascuno Stato dell’Unione. L’elemento di fissaggio del manubrio alla piastra di sterzo riporta lʼincisione laser “America Special Edition” e il numero progressivo di produzione. In vendita già da questo mese in Usa, costerà 15.000 dollari.