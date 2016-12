MotoPlatinumBox su Yamaha TMax

Yamaha TMax è uno degli scooter più amati in Italia. Dal suo lancio sul nostro mercato, il maxi nipponico è stato venduto in 230 mila unità e da poche settimane Yamaha ha lanciato la nuova versione TMax 530 2015. Il motore è il bicilindrico da 530 cc a 4 tempi, raffreddato a liquido, che sviluppa una potenza massima di 46 CV e conferma Yamaha TMax come lo scooter più sportivo in circolazione. MotoPlatinumBox ha il merito di controllare e archiviare tutta una serie di parametri di guida, come velocità, accelerazione, frenate. Inoltre, grazie a unʼapp ‒ disponibile gratuitamente sull'App Store e compatibile con i sistemi iOS, Android e Windows Mobile ‒ è possibile controllare via web o dal proprio smartphone la posizione del veicolo e accorgersi in tempo reale se qualcuno sta cercando di manometterlo.