Honda CB1000R, lo stile è lʼasso nella manica

La Milano Design Week deve aver fatto gola a Honda , che ha scelto lʼevento milanese per far conoscere una delle sue moto più amate per lo stile: la nuova CB1000R . Moderna nei contenuti ma classica nelle forme, una Neo Sports Café con dettagli che citano lʼantico, senza però essere vintage.

Protagonista al Fuorisalone con unʼanteprima esclusiva realizzata in collaborazione con Nicola Quadri Studio, la nuova Honda CB1000R è esposta allo Spazio Tiraboschi di via Pierlombardo 30. La moto sfodera classe da ogni elemento della scarna carena, è una naked dal look minimalista che reinterpreta in chiave moderna le cafè racer del passato. Il suo stile accoglie il faro circolare e la sella retrò, ed è “mechanical art” per Honda, che la vede in sintonia con lʼarte contemporanea.

La sua presenza allo Spazio Tiraboschi avviene con la presentazione della grande mostra su Matisse che si svolgerà in estate al Castello di Bard, in Valle dʼAosta.