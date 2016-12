Ducati apre a Borgo Panigale il nuovo Museo

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha inaugurato il nuovo Museo Ducati , completamente rinnovato per i 90 anni dellʼazienda. Insieme allʼA.D. della Casa di Borgo Panigale, Claudio Domenicali , ha visitato la nuovissima area dedicata alle moto stradali che hanno fatto la storia Ducati. Per i fan della Ducati la possibilità di visitare gratuitamente, dallʼ1 al 4 ottobre, il nuovo Museo .

Concepito come una galleria dʼarte moderna, col colore bianco dominante e installazioni a illustrare la scena, il nuovo Museo Ducati espone in quattro sale 44 moto ‒ 26 da corsa e 18 stradali ‒ e le tratta come fossero opere dʼarte. Cambia anche la narrazione proposta dal sito, che si articola lungo tre percorsi differenti: la storia delle moto Ducati di serie e il contesto socio-culturale in cui si inseriscono; la storia sportiva attraverso l’esposizione delle moto da corsa e dei trofei vinti; il terzo percorso è dedicato ai “Ducati moments”, persone, fatti, innovazioni tecnologiche che hanno fatto la storia Ducati, fino ai piloti più rappresentativi del brand. Con oltre 40 mila visitatori lʼanno, il Museo di Borgo Panigale è il secondo sito museale più frequentato dellʼEmilia Romagna. A far compagnia a Renzi cʼerano anche il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco di Bologna Virginio Merola.