10 ottobre 2016 Mondial Auto 2016, parte seconda

Renault Koleos. Con la seconda generazione, il Suv di segmento D Renault completa il rifacimento della gamma alta, che include anche Talisman e nuovo Espace. Il design è atletico e possente, lʼassetto è alto da terra 21 cm e la trazione è integrale permanente. Gli interni si presentano confortevoli e spaziosi, con unʼabitabilità record nella categoria, e come sempre in casa Renault sono ben equipaggiati dal punto di vista tecnologico, con il tablet multimediale R-Link 2 a centro plancia. Arrivo a listino a inizio 2017.

Citroen nuova C3. La terza generazione di C3 è forse il modello mass-market più atteso dellʼedizione 2016 del salone di Parigi. Arriverà in Italia a fine mese e già si sanno i prezzi, che partono da 12.250 euro. Il design è stato rivoluzionato e sʼispira oggi ai nuovi modelli Citroen. Lʼesempio più nitido riguarda gli Airbump, le protezioni sulla fiancata che derivano dalla C4 Cactus. Elevata la dotazione tecnologica di bordo, che include la telecamera ConnectedCAM.

Toyota C-HR e Lexus UX. Una piattaforma, due modelli dal fascino futuribile. Sono i crossover Toyota C-HR e Lexus UX. Il primo è già bellʼe pronto e la prevendita in Italia è iniziata il 1° ottobre, Lexus UX è ancora allo stadio di prototipo. Avveniristici nel design, questi veicoli non possono mancare di trazione ibrida e così Toyota C-HR è proposto col motore 1.8 benzina da 122 CV e motore elettrico. A listino anche lʼinteressante piccolo 1.2 turbo benzina da 116 CV.

Suzuki nuova Ignis. Il segmento dei piccoli Suv di segmento B si arricchisce di una nuova proposta. Tutto diverso dal “vecchio” Ignis anni 90, questa vettura compatta 5 porte di scarsi 4 metri di lunghezza vanta il sistema di trazione integrale Allgrip, in cui le 4 ruote motrici sʼinseriscono in modo automatico in caso di necessità. Nuova Ignis dà al guidatore la possibilità di scegliere tra 4 diverse modalità di marcia: Automatica, Sport, Snow e Lock. Suzuki lo propone anche in versione ibrida che abbinano un motore termico 1.2 a uno elettrico.

Fiat 500 Riva. A Parigi Fiat porta la versione più bella della 500 mai realizzata. È la Fiat 500 Riva e trae ispirazione dal mondo della nautica di qualità, di cui Riva è uno dei massimi esponenti al mondo. Allo stand la city car ‒ prodotta in serie limitata sia berlina che cabrio ‒ è accompagnata da uno splendido motoscafo Aquariva Super, da cui trae anche lʼesclusivo colore di carrozzeria “Blu Sera”. Gli interni della Fiat 500 Riva mettono in mostra la plancia in mogano con intarsi in acero e il pomello del cambio in mogano, mentre i sedili in pelle sono firmati Poltrona Frau. Al lancio Fiat 500 Riva è proposta a partire da 15.500 Euro.

BMW X2. Il concetto è quello di aggiungere, senza togliere nulla. Ecco allora che la concept car BMW X2 non toglie nulla ai Suv del brand appena rinnovati ‒ X1 e X3 ‒ ma vi si aggiunge col suo nuovo design, molto dinamico, che sʼispira a berline sportive come la Serie 3 e al coupé fresco di lancio Serie 2 piuttosto che ai Suv tradizionali. BMW X2 sperimenta un linguaggio di stile inedito, con una linea del tetto arcuata e il passo lungo. Probabile che arrivi su strada già nel 2018.

Honda Civic, X generazione. Honda porta a Parigi la decima generazione di Civic. È il suo modello di maggior successo nel mondo, vanta una storia lunga 40 anni, e il rinnovamento avviene così nellʼottica della tradizione. Le linee assumono però criteri più sportivi e aerodinamici: la 5 porte è più bassa rispetto alla precedente serie, anche se lunghezza e larghezza aumentano. Debutto anche per due nuovi motori turbo benzina: il 3 cilindri mille da 129 CV e il 1.5 da 180 CV.

Volkswagen I.D. elettrico. Dimenticare il dieselgate. E quale modo migliore che puntare decisa sulle auto elettriche? Volkswagen ci crede e presenta a Parigi la I.D. compatta elettrica che sarà prodotta entro il 2020, in contemporanea col lancio della nuova Golf. Non solo, ma la I.D. farà da apripista a una gamma di vetture a emissioni zero che Volkswagen spera di produrre in un milione di unità entro il 2025. Col suo motore elettrico da 170 CV (125 kW), la I.D. è in grado di percorrere da 400 a 600 chilometri con batteria completamente carica.

Nissan nuova Micra. Rivoluzione radicale dello stile per la nuova generazione di Nissan Micra. Le fattezze tonde scompaiono e la linea diventa arcigna, aggressiva, segno di un look dinamico che mai prima la Micra aveva avuto. Ma la city car costruita in Europa è adesso anche più grande: arriva ai 4 metri di lunghezza e ha un abitacolo spazioso per 5 passeggeri. Lancio previsto a inizio 2017 e nella gamma motori ci sarà anche il nuovo 3 cilindri turbo benzina da 900 cc e 90 CV.