MINI Countryman, alla moda ma anche versatile

Le due anime della MINI Countryman , che qui vediamo in queste immagini girate tra Milano e il Passo dello Spluga. Una è lʼanima esclusiva e modaiola , quella che fa parte del Dna del brand inglese, lʼaltra è pratica e versatile come si deve a un Suv. Perché Countryman è un Suv sincero ed è anche il modello più grande della gamma MINI coi suoi 4,3 metri di lunghezza e 1,82 di larghezza.

Il modello che vediamo è Countryman Cooper D, motore a gasolio, con cambio automatico Steptronic e trazione integrale ALL4. Dispone di tre modalità di marcia: Mid, Sport e Green, da usare in base al percorso e alla volontà di aumentare il divertimento o ottimizzare i consumi, incidendo sul pedale dell’acceleratore e dello sterzo e, a seconda della motorizzazione e degli equipaggiamenti, anche sulla sonorità del motore e le caratteristiche di cambiata dellʼautomatico. Un bel giocattolino insomma, per un Suv con 5 posti veri a bordo (un distinguo in casa MINI) e il capiente bagagliaio da 450 litri, che arriva fino a 1.390 abbattendo il divanetto posteriore. Questʼultimo ha lʼulteriore vantaggio di essere regolabile di 13 centimetri in direzione longitudinale.