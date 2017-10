5 ottobre 2017 08:55 Mercedes nuove Classe S Coupé e Cabrio Capolavori sportivi e a cielo aperto

Se Mercedes è per tutti la Casa della stella, allo scorso Salone di Francoforte (810 mila visitatori negli 11 giorni della rassegna) sono state soprattutto due le stelle Mercedes che hanno brillato per la loro bellezza. Sono le nuove Classe S Coupé e Cabriolet, manco a dire le carrozzerie più charmant derivate dallʼammiraglia tedesca.

Due meravigliose creature della tecnica, che rappresentano il massimo che si possa desiderare quando si parla di una coupé sportiva Mercedes e di una decappottabile 4 posti. Belle, eleganti e fascinose, con piglio sportivo adrenalinico e unʼesclusività che non ha eguali. I ritocchi di stile sono stati fatti con perizia e hanno riguardato la grembialatura anteriore, lo splitter cromato e le prese dʼaria più grandi ed efficienti. Sulle versioni AMG Line queste prese hanno un effetto 3D, mentre nella parte posteriore della lunghissima silhouette spiccano i fari con tecnologia Oled di serie, 66 fasci di luce ultrapiatti che si distribuiscono in modo molto omogeneo in tutte le direzioni.

Lʼesclusività è una carta vincente anche per gli interni delle super coupé e cabrio su base Mercedes Classe S. A centro plancia si stagliano due schermi ad alta definizione, ognuno da 12,3 pollici, fusi esteticamente sotto unʼunica copertura in vetro (widescreen). Lʼabitacolo è arredato in stile Lounge, come un salotto di lusso e il cliente può scegliere tra tre finiture in radica di legno: noce marrone lucido, frassino grigio satinato e magnolia flowing lines. Tre anche i tipi di rivestimento in pelle. Fantastico il volante, che ha i pulsanti “touch control” a sfioramento.