Mercedes Night Edition, lʼesclusività si fa allestimento

Le nuove Night Edition della Casa della stella offrono vantaggi elevati in termini di rapporto “valore/prezzo”, che arrivano fino allʼ85% del valore complessivo. A moʼ di esempio, la dotazione include equipaggiamenti quali il Mirror Pack e il ParkTronic con display da 8 pollici, più altre che in totale valgono 5.500 euro sulla CLA berlina e SW, addirittura 7.700 euro sulla GLA e 3.600 euro sulla più grande GLC (già meglio equipaggiata di serie). Va ribadito che queste serie speciali sono esclusive per il mercato italiano e soddisfano una clientela che, già adesso, sceglie spesso il Pacchetto Night per personalizzare la sua Mercedes.

I modelli CLA, CLA Shooting Brake e GLA in versione Night Edition sono esclusivamente disponibili per lʼallestimento Sport e nelle colorazioni Nero Cosmo, Nero Notte e Bianco Polare. Su GLC invece è disponibile per lʼallestimento Premium. Il kit AMG comprende i cerchi in lega leggera total black da 18 pollici per CLA, da 19” per GLA e da 20” per GLC, il tetto Panorama e i fari LED High Performance. Gli interni mostrano inserti in carbon look, plancia e sedili sportivi in pelle ecologica con cuciture a contrasto bianche e soglie d’ingresso illuminate. Solo su GLA ci sono i sedili anteriori regolabili elettricamente e con memoria e supporto lombare, mentre il portellone ha lʼapertura elettrica. Di serie anche la telecamera posteriore e il navigatore.