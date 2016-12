Mercedes CLA star di Milano Moda Donna

È questa la settimana della moda a Milano. Dal 21 al 26 settembre il pret-à-porter femminile sale sulle passerelle sparse nelle tante gallerie e nei tanti spazi espositivi del capoluogo lombardo, dove saranno presentate le collezioni Primavera/Estate 2017 . Mercedes è sponsor di Milano Moda Donna e la CLA ‒ lʼelegante berlina/coupé 4 porte ‒ è lʼauto di rappresentanza scelto per lʼevento. Icona di stile e anticonformismo, la Mercedes CLA sarà sotto i riflettori dell’esclusivo Fashion Hub in Piazza Gae Aulenti , cuore pulsante della nuova Milano.

Mercedes ama la tradizione italiana di stile e design, ed è per questo che nel 2003 scelse di aprire a Como un Centro Stile specializzato nella progettazione degli interni. La nuova CLA ha un design che ha molto in comune con la moda italiana, basti pensare allʼeleganza della mascherina del radiatore Matrix nera, di serie, e del frontale dotato di paraurti con inserto color argento, nero o cromato. L’abitacolo di CLA è valorizzato da nuovi rivestimenti per i sedili, inserti e comandi cromati. La strumentazione è ancora più chiara, grazie ai nuovi quadranti e lancette rosse.