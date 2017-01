Mercedes Classe E Coupé, hot and cool

Una famiglia fortunata quella di Mercedes Classe E . La berlina è lʼauto di rappresentanza più desiderabile che ci sia, ormai quasi una Classe S; la station wagon fresca di lancio è lʼammiraglia di categoria e cʼè anche una versione fuoristrada All-Terrain ; e poi cʼè la nuova Classe E Coupé . La vediamo in queste immagini, in anteprima sullʼesordio al Salone di Detroit che apre lʼ8 gennaio.

Le proporzioni sono da vera granturismo e lʼassetto è ribassato di 15 mm rispetto al precedente modello . Ma quel che colpisce al primo impatto è la sensualità del design, molto slanciato nei suoi 4,826 metri di lunghezza, 12 cm più di prima e quasi interamente dovuti al passo incrementato . Una due porte così lunga è rara a vedersi, ma lo stile per Mercedes significa soprattutto mettere insieme ciò chʼè “bello” e “intelligente” ‒ hot e cool ‒ per esprimere sportività ed eleganza allʼunisono. Il frontale pronunciato con la mascherina ribassata e il cofano motore lungo con powerdome , i 4 finestrini laterali senza cornice e lʼassenza del montante centrale rappresentano un vero manifesto di stile.

E poi cʼè la meravigliosa scenografia delle luci: i Led posteriori si accendono in una certa sequenza quando si apre la vettura, a moʼ di benvenuto, e si spengono secondo una sequenza inversa quando si chiude lʼauto. Lo stesso fanno le fibre ottiche blu dei fari anteriori. Il passo maggiorato significa grande comfort a bordo per 4 persone, giusto per stare comodi perché è chiaro che in 5 ci si può stare. Al guidatore offre un volante con comandi touch, la plancia con due display da 12,3 pollici ad alta risoluzione e tutti i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Per gestire le varie funzioni cʼè anche il touchpad nella consolle centrale, che riconosce i comandi vocali e quelli scritti a mano.