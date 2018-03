Mercedes Classe B Tech, il super MPV

Mercedes ha lanciato sul mercato italiano la nuova Classe B Tech . Si tratta di una versione speciale della monovolume tedesca, anzi in realtà tre versioni, perché lʼallestimento Tech è proposto su tutti e tre i livelli Executive, Sport e Premium . La Classe B ne esce arricchita nei contenuti comfort e di sicurezza, ponendosi come una piccola ammiraglia per la categoria.

Mercedes Classe B Tech punta a offrire una migliore qualità della vita a bordo, nel rispetto che si deve a questa vettura familiare, che sotto le sembianze del monovolume offre tutto e di più rispetto a quello che prima faceva una station wagon. Il nuovo allestimento Executive Tech, ad esempio, aggiunge il pacchetto Style e tecnologie di bordo come il sistema Audio 20 CD, il navigatore Garmin Map Pilot, la telecamera per la retromarcia assistita, oltre a integrare gli smartphone Apple e Android. Sulla versione Sport Tech ci sono poi i fari Full LED e il sistema di regolazione automatica degli abbaglianti, disattivandoli in presenza di veicoli che sopraggiungono in senso opposto.