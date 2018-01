Mbe - Award per la regina delle special

Dieci candeline da spegnere e un giorno in più per vagabondare a caccia di special. Sono le due novità più succulente del Motor Bike Expo a Verona fiere dal 18 al 21 gennaio. C’è un compleanno importante da festeggiare questa volta per una fiera che negli anni è cresciuta, diventata sempre più ricca e per tanti bikers ora è un appuntamento assolutamente da non perdere.

Dieci anni di Mbe, le più belle moto special in mostra a Verona Tgcom24 1 di 25 Tgcom24 2 di 25 Tgcom24 3 di 25 Tgcom24 4 di 25 Tgcom24 5 di 25 Tgcom24 6 di 25 Tgcom24 7 di 25 Tgcom24 8 di 25 Tgcom24 9 di 25 Tgcom24 10 di 25 Tgcom24 11 di 25 Tgcom24 12 di 25 Tgcom24 13 di 25 Tgcom24 14 di 25 Tgcom24 15 di 25 Tgcom24 16 di 25 Tgcom24 17 di 25 Tgcom24 18 di 25 Tgcom24 19 di 25 Tgcom24 20 di 25 Tgcom24 21 di 25 Tgcom24 22 di 25 Tgcom24 23 di 25 Tgcom24 24 di 25 Tgcom24 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La fiera delle moto uniche e speciali compie dieci anni. Ecco le più belle fotografate dal nostro inviato Gigi Sironi leggi tutto

La prima grande novità del 2018 si chiama Award, il premio assoluto per eleggere una regina che sarà assegnato da una giuria alla moto più bella del salone scelta tra le dieci motociclette più preziose e prestigiose senza classificazione di stili, generi e tipologie.



Carta bianca e nessun limite all’estro e alla creatività è questa la formula con cui Motor Bike Expo ha sempre saputo dare grande spazio ai preparatori più seguiti del panorama mondiale, perché è una fiera che va dritta al cuore delle special, quelle moto costruite con passione inseguendo un’idea che a volte può essere pazzesca, ma come tutti i progetti un po “matti” può portare a risultati che lasciano sorpresi. Le special, quelle fatte di ferro, sono questo in fondo, pezzi unici, opere d’arte, due ruote capaci più di tutte di emozionare e far sognare…



Sotto i 50mila metri quadri dei padiglioni della fiera di Verona troveranno spazio custom, cafè racer, moto di serie e prototipi da gara, moto pazzesche anche capaci di inaugurare nuove tendenze e un’intera area dedicata agli appassionati del fango con una pista outdoor dove si sfideranno i migliori piloti di fuoristrada.



L’anno scorso qui sono passati in 160mila con 700 espositori e quest’anno con il compleanno dei dieci anni di Mbe gli organizzatori hanno voluto aggiungere un giorno per permettere a tutti di godersi la festa. Se siete curiosi di sapere quello che verrà, di scoprire come saranno le moto di domani, bisogna passare di qui fermarsi, toccare, scattare qualche foto ricordo, non fatevi distrarre dalle ragazze, non troppo almeno, perché la festa è delle moto e per i motociclisti.



Se poi vi passa a fianco il solito tipetto con in spalla un treno di gomme o il casco preso in offerta dai grossisti è il momento per ricordarvi che qui si possono fare anche ottimi affari con ricambi, abbigliamento e prodotti per la sicurezza su due ruote.

Portatevi il pranzo al sacco, la birra fresca non mancherà… Buon divertimento