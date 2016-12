21 febbraio 2016 Maserati, il Suv Levante e i corsi Master Nel programma anche un corso in Lapponia

Il fascino dellʼItalia, o il classico circuito di Varano deʼ Melegari, o magari unʼesperienza di viaggio in Lapponia. Sono tante le occasioni per "imparare" a guidare bene una Maserati, grazie ai Corsi di Guida 2016 che la Casa del Tridente si appresta a svolgere dal prossimo mese di marzo. Mese in cui vedremo, finalmente, il primo Suv Maserati: Levante. Sospensioni elettroniche a smorzamento controllato, trazione integrale intelligente Q4 e cambio automatico a 8 velocità, i musti del Suv.

Ma torniamo ai corsi di guida Maserati, in attesa di scoprire Levante al Salone di Ginevra. La principale novità del 2016 è il corso SnowMaster Experience, che prevede suggestivi percorsi in Lapponia per test drive al limite su neve e ghiaccio. È qui, in condizioni di aderenza difficili, che i piloti-istruttori Master Maserati aiutano i partecipanti a prendere confidenza con queste situazioni. Il Corso si svolge ad Arjeplog, 70 km dal Circolo Polare Artico e ormai diventato il luogo più rinomato al mondo per questo tipo di test. I partecipanti sborseranno 5.950 euro a testa per parteciparvi, più altri 850 se si è scelto di portarsi dietro un compagno o una compagna dʼavventura.

I Master Maserati 2016 sono comunque strutturati su vari livelli e ci sono anche i più accessibili. Come i corsi Warm Up, tarati per i neofiti della pista, che si svolgeranno a Modena e sul circuito di Varano de' Melegari, con a disposizione modelli come la Granturismo, la MC Stradale, le nuove berline Quattroporte e Ghibli e la Grancabrio. I partecipanti al corso sono massimo 24, il costo è di 1.250 euro per il driver e di 250 euro per lʼeventuale compagno. Più esperienza richiedono i corsi Master GT 1 Day e Master Premium, questʼultimo articolato su due giorni. I prezzi salgono, rispettivamente, a 2.200 e 3.450 euro. Per i più scafati è a disposizione il Master Maserati High Performance, ma si rivolge a chi desidera fare un impiego sportivo, seppur dilettantistico, della propria Maserati.