Lotus 3-Eleven, trionfo della leggerezza

Brexit o no-Brexit, poco cambia per gli esclusivi costruttori di auto sportive britanniche. Se i produttori di massa dovranno prendere carta e matita per fare due conti sulla convenienza a restare oltre Manica, per una piccola azienda come Lotus poco importa. Produce auto di nicchia, originali e limitatissime, come lʼinedita 3-Eleven , il cui primo esemplare è appena stato sfornato dallʼimpianto di Hethel.

In due parole, la Lotus 3-Eleven è lʼauto più potente e veloce nella storia della factory inglese. A renderla così spumeggiante è il motore V6 turbo benzina da 460 CV, ma anche lʼincredibile leggerezza ‒ 890 kg appena! ‒ che le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi. In 6 secondi netti la 3-Eleven raggiunge i 160 orari e la velocità massima tocca i 290 km orari. Prestazioni che, dando anche uno sguardo al look da semi-scoperta con assetto bassissimo, incutono un desiderio quasi sensuale di possederne il volante tra le mani… Lotus ha previsto due versioni: Road e Race, e questʼultima ferma lo scatto sullo 0-100 in 3 secondi netti, ma i 3,4 secondi della Road non sono meno impressionanti.