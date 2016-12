LC 500h, la sfida di Lexus tra i coupé

La inedita Lexus LC 500 è una favolosa due porte con abitacolo a quattro posti, realizzata su una architettura a trazione posteriore inedita per il brand. Ha linee sensuali che si snodano per oltre 4,7 metri, proporzioni armoniche e il tetto in fibra di carbonio o in cristallo, con ridotti sbalzi anteriore e posteriore per non pesare sul lungo passo (2,87 metri) e quindi sulla buona abitabilità interna. La nuova coupé giapponese si caratterizza per la griglia frontale rinnovata, sempre col classico motivo a clessidra delle Lexus ma con un originale design tridimensionale che ne rafforza l'impatto visivo. Le luci diurne a forma di "L" spiccano sotto i gruppi ottici a triplo LED molto sottili.